Play-off! Struber sorgt mit RB New York für Furore

Trainer Gerhard Struber sorgt in den USA für Furore. Er hat mit dem Red Bull New York am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der Major League Soccer (MLS) den Einzug in die Play-offs geschafft. Beim Nashville SC reichte den „Bullen“ von Ersatzmann Daniel Royer am Sonntag (Ortszeit) ein 1:1, um sich hauchdünn gegenüber DC United durchzusetzen. Erster Gegner in der zweiten Saisonphase ist ab 20. November Philadelphia Union.