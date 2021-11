Hamilton zu Mercedes-Team: „Seid ihr noch da?“

Lewis Hamilton kam in Mexiko ganz schön ins Schwitzen. Aber mit einer professionellen Leistung behauptete er am Ende den zweiten Platz vor Lokalmatador Sergio Perez. Und fühlte sich scheinbar bei Perez‘ Verfolgungsjagd ziemlich alleingelassen. Etwa 19 Runden vor Schluss fragte er via Radio sein Team: „Seid ihr noch da?“ Eine Anspielung darauf, dass ihm der RB-Mann immer näher gekommen war und trotzdem keine Informationen von seiner Crew kamen.