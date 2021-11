Gas geben beim Jugendschutz

Geht man freilich mit offenen Augen am Tag und vor allem des Nächtens durch die Straßen, scheint das die Jugendlichen (und teilweise Kinder) wenig bis gar nicht zu kümmern. Es ist also höchst an der Zeit, diese Mystery-Shopping-Aktionen auch bei uns möglich zu machen. In Oberösterreich werden diese Testkäufe seit dem Jahr 2013 durchgeführt. Mit Erfolg. Die Erkenntnis dort: Durch die konsequenten Kontrollen konnte das Bewusstsein der Verkaufsmitarbeiter und Servicekräfte für den Schutz der Jugend im Laufe der Jahre deutlich gesteigert werden. Spät aber doch wird das hoffentlich auch in Tirol so kommen.