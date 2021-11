Blamabel! Barcelona vergeigt 3:0-Führung

Im wohl letzten Spiel von Sergi Barjuan als Interimstrainer hat der FC Barcelona eine 3:0-Führung bei Celta Vigo verjuxt und am Ende nur ein 3:3-Remis erreicht. Der Wiener Yusuf Demir war am Samstag nicht im Einsatz, als Iago Aspas in der 96. Minute zum Ausgleich traf. In der Länderspielpause soll Xavi Hernandez die Agenden als Barca-Cheftrainer übernehmen, vor Spielbeginn war die Einigung mit dem Ex-Spieler und seinem Noch-Club Al-Sadd kommuniziert worden.