Impfkapazitäten werden massiv aufgestockt

Der Andrang auf die Praxen, Impfstraßen sowie Termine ohne Anmeldung nahm bereits am Samstag spürbar zu. Grund genug für das Land Salzburg, alleine in der kommenden Woche mehr als 50 zusaätzliche Impfmöglichkeiten zu aktivieren. In den bewährten Impfstraßen des Roten Kreuzes in Zell am See, Mittersill, St. Johann, Bad Hofgastein, St. Michael, Hallein, Salzburg Stadt (Bahnhof) und Eugendorf sind in den kommenden zwei Wochen insgesamt rund 3.000 konkrete Termine frei, bei Bedarf werden weitere freigeschalten.