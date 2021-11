Blitz-Wunderheilung? Das Netz lacht über Busquets

Auf Social Media geht das Schnipsel gerade durch die Decke. Und tatsächlich mutet es geradezu irrwitzig an. Sergio Busquets geht in den Zweikampf mit einem Dynamo-Spieler, beide gehen zu Boden, beide hätten gerne den Foul-Pfiff gehört, beide bleiben liegen. Busquets leidet sichtlich unter furchtbaren Schmerzen, verkrampft hält er sich das linke Bein. Und der Schiri? Bleibt völlig unbeeindruckt, lässt einfach weiterlaufen. Busquets‘ ach so schlimme „Verletzung“ ist ihm egal. Und der Barca-Kapitän? Überreißt, dass sein Manöver fruchtlos bleibt, er also keinen Foul-Pfiff schinden kann. Also springt er flugs wieder auf und läuft zurück. Verflogen sämtliche Schmerzen von einer Sekunde auf die andere.