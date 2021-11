Stefanie ist bei Ninja Warrior der Dauerbrenner

Für die 28-Jährige liegt der Reiz nicht nur darin, Hindernis für Hindernis erfolgreich zu überwinden, sie absolviert gleich einen regelrechten Ninja Warrior Show-Marathon. “Bis jetzt konnte ich zweimal in Österreich den Titel Last Women Standing holen und letztes Jahr wurde ich Last Women Standing auch in Deutschland“, erzählt sie stolz. Um’s Gewinnen an sich geht es der Sportskanone aber nicht vorrangig. „Für mich ist es einfach wichtig Spaß zu haben und mich in meiner eigenen Leistung jedes Mal zu steigern“, erzählt sie.