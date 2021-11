Salzburgs Jungbullen siegen in letzter Sekunde

Salzburgs Nachwuchs ist in der UEFA Youth League klar auf Aufstiegskurs geblieben. In der vierten Runde von Gruppe G belohnten die „Jungbullen“ am frühen Dienstagnachmittag beim VfL Wolfsburg ihre Überlegenheit in der Nachspielzeit mit einem 2:1-(1:1)-Sieg und übernahmen mit 9 Punkten die Tabellenführung in Gruppe G vor dem FC Sevilla (8), der ab 16 Uhr zu Hause gegen OSC Lille (3 Punkte) antrat. Wolfsburg (1) ist Letzter.