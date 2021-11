Yahoo zieht sich komplett aus China zurück

LinkedIn in China nur noch Stellenportal

Erst Mitte Oktober hatte Microsoft die chinesische Version des Karriere-Netzwerks LinkedIn in ein reines Stellenportal umgewandelt und die Social-Networking-Komponente gestrichen. Die Plattform verwies dabei unter anderem auf höhere Regulierungsanforderungen. Die Google-Dienste sind bereits seit langem nicht mehr in China verfügbar, das soziale Netzwerk Facebook war in dem Land gar nicht erst gestartet.