Ein „Fall für zwei“ hält die Fans in Atem

die Trainerwechsel: An den Seitenlinien drehte sich das Trainerkarussell fünfmal: Jochen Zadravec ersetzte in Gamlitz den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Franz Almer, bei Rottenmann nahm Björn Zimmermann ebenso seinen Hut - nach einem Nachfolger wird noch gesucht. Auch Ilz wechselte seinen Coach, für Werner Ostermann kam Christian Waldl. Bei Lebring übernahm Hermann Kern das Trainerzepter von Wolfgang Gassmann und in Bruck wechselte Hermann Zrim in ein Leobner Nachwuchsprojekt und wurde von Reinhard Rottensteiner ersetzt.