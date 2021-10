„Jetzt ernten wir“: Nur zwei CL-Klubs vor Salzburg

Ein Plus von rund 218 Mio. Euro (laut transfermarkt.at) hat Salzburg inklusive Sommer 2017/18 bei seinen Transfers zu Buche stehen. Höhere Werte haben lediglich Benfica (355) und Ajax (242) aufzuweisen. In die 100-Mio.-Plus-Kategorie fallen weitere vier der insgesamt 32 Klubs: Borussia Dortmund (189), Salzburgs Gruppengegner Lille (164), der FC Porto (160) und Sporting Lissabon (143). Auffällig bei den „Bullen“: Saison für Saison ist man ohne Unterbrechung im Plus. Dafür sorgten u.a. Patson Daka, Enock Mwepu, Dominik Szboszlai, Erling Haaland, Amadou Haidara und Duje Caleta-Car, die alle zumindest rund 20 Mio. Euro einbrachten. Die genannten Summen bezeichnete Freund als „Benchmark. Wir sind in Dimensionen vorgestoßen, die vorher in Österreich unvorstellbar waren. Wir haben kontinuierlich richtig gute Transfers abgewickelt. In dieser Häufigkeit und Konstanz ist das etwas Besonderes. Das ist auch sehr stark dem Umstand geschuldet, dass wir unseren Weg nie verlassen haben. Jetzt ernten wir“.