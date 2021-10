Die etwas andere Totenmesse

„Die großen Werke der großen Meister“ kündigte der künstlerische Leiter der Osterfestspiele, Christian Thielemann, in einer Vorschau auf das viertägige Festival an. Am Freitagabend eröffnete man, dem Anlass entsprechend, mit Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem die Osterfestspiele im großen Festspielhaus in der Hofstallgasse. Doch wer ein Salzburg-typisches Requiem, das nach dem Ableben Mozarts von dessen Schüler Franz Xaver Süßmayr vervollständigt worden war, erwartet hatte, wurde überrascht: Anders als im Dom wirkte das thielemanneske Requiem breiter, war ein größeres Spektakel. Stellen im Piano wurden ins Pianissimo herabgestuft, klanggewaltige Passagen wie „Dies irae“ dafür noch etwas verstärkt. So bekam die Totenmesse eine ganz andere Atmosphäre. „Breitband Cinemascope“ wäre hier eine treffende Bezeichnung. Leichter war dafür die Performance von Star-„Maestro“ Thielemann, der seinen Musikern tänzerisch anmutend den Takt angab.