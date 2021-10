Rapidler Max Ullmann: Der Marathon-Mann kann mehr

Der 25-Jährige trifft zum 10. Mal auf sein Ex-Team, zuletzt gab es sechs Siege und zwei Remis: „Das lag daran, dass wir die Dinge immer richtig umgesetzt haben, in den Zweikämpfen sehr präsent waren, die Umschaltmomente genützt haben.“ In Amstetten wurde Ullmann geschont, kam nur zu einem Kurzeinsatz im Finish: „Er ist unser Marathon-Mann, die Pause tat ihm gut. Es wird in Österreich wenige geben, die in den letzten fünf Jahren so viel gespielt haben“, sagt Trainer Didi Kühbauer, betont auch: „Max weiß selbst, dass er derzeit nicht so performt, wie er es kann. Aber ich bin überzeugt, dass er wieder in die Spur findet.“