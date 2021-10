Stadtchef: „Ungeimpfte ausse aus der Intensiv!“

„Sollte es zur Triage kommen: Ungeimpfte ausse aus der Intensiv! So einfach geht ,selbstbestimmtes‘ Leben!“ - dieses Hintner-Posting sorgte vor dem Wochenende für großen Wirbel in sozialen Medien. Auch FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer kritisierte den ÖVP-Politiker heftig: „Es ist nur mehr irre, was heutzutage alles möglich ist. Hintner ruft öffentlich dazu auf, kranken Menschen die Behandlung zu verweigern, sie auf die Straße zu setzen und ihrem eigenen Schicksal zu überlassen. Das ist menschenverachtend“, so Landbauer.