So viele Todesfälle wurden mit Impfung vermieden

Immer öfter jüngere Menschen von Infektion betroffen

Coronainfektionen betreffen immer öfter jüngere Menschen. Während sich am Anfang der Pandemie eher die Älteren mit SARS-CoV2 ansteckten, sind es jetzt vor allem die Sechs- bis 14-Jährigen, für die zum Teil noch kein Impfstoff freigegeben ist. Laut AGES waren in dieser Altersgruppe in der vergangenen Kalenderwoche (18. bis 24. Oktober) 4257 Personen bzw. 17,7 Prozent von einer Infektion betroffen. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern sogar bei 556,9. Zählt man die Unter-Sechsjährigen hinzu, erhöht sich diese Zahl um 547 Personen bzw. 2,3 Prozent.