Polizist zu Straftäter: „Bleib in Slowenien“

„Kannst du mir helfen“, schrieb der stadtbekannte und 16-fach vorbestrafte Kriminelle am 6. März dem Ermittler, der ausgerechnet für Fahndungen und Festnahmen zuständig war. Der Beamte verriet dem Bosnier, dass eine Festnahmeanordnung gegen ihn bestehe, und riet ihm gleich: „Bleib lieber in Slowenien“. Zudem hat er unerlaubt den Haftbefehl im internen System abgefragt. Damit hat er „Befugnisse wissentlich missbraucht“, so die Staatsanwältin beim Prozess am Donnerstag.