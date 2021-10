PowerShot PX: Diese Kamera „verfolgt“ ihre Nutzer

Als „PowerShot Pick“ war sie im Februar bereits in Japan vorgestellt worden, nun bringt Canon seine „KI-Kamera“ als „PowerShot PX“ auch nach Europa. Mit ihrem dreh- und schwenkbaren Objektiv soll sie vollkommen automatisch den Personen in der Umgebung folgen und so „natürliche Stimmungen und Situationen“ als 11,7-Megapixel-Bild oder Full-HD-Video festhalten. Alternativ lassen sich Aufnahmen auch manuell per App oder Sprachsteuerung fertigen. Erhältlich sein soll die Kamera voraussichtlich ab Anfang November zum Preis von 469 Euro (UVP).