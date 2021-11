„Das Leben darf trotz allem auch bunt sein“

In Verbindung mit Kindern und Jugendlichen ist der Gedanke an schwere Krankheit und Sterben nur hart zu ertragen. „Tatsache ist aber, dass die Zahl chronisch kranker junger Menschen zunimmt und damit der Bedarf an palliativmedizinischer Begleitung und Hospizbetreuung ständig steigt. Deshalb sollten wir uns diesem Thema widmen. Schließlich haben diese Schwerstkranken und ihre Familien das gleiche Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wie alle anderen auch“, stellt Mag. Elisabeth Steiner, Koordinatorin Ehrenamt bei MOMO, Wiens Kinderhospiz und -palliativteam, klar. „Begleitet und betreut werden sie einerseits durch das multiprofessionelle Palliativteam (Medizin, Pflege, Musiktherapie, Psychologie, Physiologie, Sozialarbeit) und andererseits durch das Hospizteam, die große Gruppe der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Derzeit engagieren sich rund 50 Frauen und Männer freiwillig bei MOMO.“