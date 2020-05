Keine Top-Bewertung im Kindersitztest des ÖAMTC!

Ein Problem, das in den vergangenen Jahren oft zur Abwertung eigentlich guter Sitze geführt hat, war die Schadstoffbelastung. „Vor allem in den Bezügen wurden immer wieder krebserregende Stoffe gefunden. Erfreulich, dass diesmal alle Modelle gute bis sehr gute Ergebnisse in diesem Kriterium erzielen - es geht also auch ohne teils hochgiftige Substanzen“, hält ÖAMTC-Kindersitz-Experte Steffan Kerbl fest. Sehr wenig zu bemängeln gab es ferner in Sachen Ergonomie: Platzangebot im Sitz, Platzbedarf im Auto, Sitzposition und Komfort sind bei fast allen Modellen im grünen Bereich.