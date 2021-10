Die Seniorenmesse „Für immer Jung“ ist abgesagt

Armin Egger, Vorstand der Messe Graz, ergänzt: „Mit großem Bedauern müssen wir feststellen, dass wir die Für immer Jung leider nicht so abhalten können wie wir uns das vorstellen. Wir haben die aktuelle Situation mit vielen Austellern diskutiert und kamen so zu der Entscheidung, dass durch die stetig steigenden Covid-19-Fälle ein positiver wirtschaftlicher Erfolg, ein Netzwerken und ein aktiver Marktplatz aktuell, so wie wir uns das für unsere Partner, Besucher und Aussteller vorstellen, nicht möglich sind und wir diese Messe auf 2022 verschieben müssen.“