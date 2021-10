Das sagen „Krone“-Leser zum Gender Pay Gap

Der sogenannte Gender Pay Gap zeigt auf, dass Vollzeit arbeitende Frauen in Österreich durchschnittlich 18,5 Prozent weniger verdienen als Männer. Dies liegt vorallem auch daran, dass oft die Frau sich um Kinderbetreuung kümmert. Auch der Wiedereinstieg ins Berufsleben erfolgt dadurch meist in Teilzeit-Ausmaß. Männer bleiben eher in ihrer Vollzeit-Anstellung und spüren daher keine Gehaltseinbußen.