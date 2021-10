FIS-Boss holt Ecclestone und plant Mega-Preisgeld

Punkto Preisgelder hat Eliasch bemerkenswerte Visionen. „Es sollte nicht so sein, dass unsere Topathleten in einem Jahr so viel verdienen wie die besten Tennisspieler in einer Woche“, meinte der Milliardär. Mehr Preisgeld stehe deshalb ganz oben auf seiner langen Liste. „Nichts würde mich glücklicher machen, als wenn unsere Athleten so viel Geld verdienen wie die Tennisspieler.“