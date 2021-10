FIS-Plan: Ecclestone soll Weltcup modernisieren

Neue Formate

Was alles möglich ist, zeigte zuletzt Schröcksnadel auf. Abendliche Technikrennen am Montag oder Dienstag, dafür Speedbewerbe am Wochenende. Oder Hallen-Rennen in Dubai bis hin zu Weltmeisterschaften im Sommer unter Dach. Das sind nur einige Themen, die man zusammen mit den FIS-Arbeitsgruppen sammeln, diskutieren und umsetzen will. „Da sind viele Ideen, die den Skisport auf den nächsten Level heben“, ist Schröcksnadel überzeugt. „Es herrscht dringender Erneuerungsbedarf!“