Höchster Corona-Alarm nun auch in Niederösterreich

Alarmstufe Rot herrscht seit Donnerstag auch in Niederösterreich. Laut „Krone“-Infos steht fest: Die Corona-Ampelkommission wird die Gefahr, sich in Niederösterreich mit dem Virus zu infizieren, als „sehr hoch“ einstufen. Solange die Spitalszahlen aber noch niedrig genug sind, will man seitens des Landes nun gegensteuern. Die „Krone“ hat die neuen Maßnahmen im Überblick.