Überraschung: Sony bringt „God of War“ auf den PC

„God of War“ gehört zu den zugkräftigsten Exklusivespielen in Sonys PlayStation-Universum, mit der Konsolenexklusivität soll nun aber bald Schluss sein. Überraschend hat Sony die Veröffentlichung von „God of War“ für den PC angekündigt: Am 14. Jänner reiht sich Kriegsgott Kratos damit in ein wachsendes Sortiment ehemalige PlayStation-Exklusivspiele ein, die nun auch am PC erlebt werden können.