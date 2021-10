Van Bommel sauer: „So darf man nicht verlieren!“

Bereits nach drei Minuten gab es den ersten Gegentreffer für den deutschen Bundesligisten. Karim Adeyemi nutzte einen Fehler in der Abwehr der Wolfsburger eiskalt aus. „Da waren wir nicht aufmerksam genug“, so Van Bommel. Wenig später gelang den „Wölfen“ der Ausgleich: „Dann haben wir das gemacht, was wir besprochen haben.“