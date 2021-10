Noah Okafor: Vom Pechvogel zum großen Matchwinner

In der 12. Minute war er noch an der Latte gescheitert, in der 65. Minute durfte er dann endlich jubeln: Salzburgs Noah Okafor sorgte mit einem „Stocher-Tor“ beim Champions-League-Duell mit dem VfL Wolfsburg für die 2:1-Führung der Bullen. In der 77. Minute legte der Matchwinner dann auch noch zum 3:1 nach.