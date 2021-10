Salzburg: Weltmeister erhält Trikot mit Nummer 1

Vor genau einer Woche hatte sich Walkner bei der Rallye Marokko zum insgesamt zweiten Mal nach 2015 den Cross-Country-WM-Titel gesichert. „Das Team hat einen verdammt guten Job gemacht und wir haben alle gemeinsam stetig in eine gute Richtung gearbeitet“, so Walkner. Eine Extra-Motivation für die kommende Rallye Dakar. Bleibt zu hoffen, dass er nun auch den Salzburgern in der „Königsklasse“ Glück bringt ...