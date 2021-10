Gummiboot-Pfarrer verteidigt umstrittene Messe

Ein Pfarrer steigt in ein knallgelbes Gummiboot - und sorgt so für einen Skandal in der steirischen katholischen Kirche. Nach Beschwerden über den Sommergottesdienst mit dem Titel „Kirche geht baden“ des Hartberger Pfarrers Josef Reisenhofer erteilte ihm die Diözese ein „TV-Verbot“. Nun bezieht der Pfarrer Stellung: „Es ist ein Kampf zwischen Tradition und Innovation.“