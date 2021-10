Nach Messe im Gummiboot: TV-Verbot für Pfarrer

Mit diesem Auftritt im Fernsehen ging Hochwürden baden! Unter dem Motto „Kirche geht baden“ zelebrierte der landesweit bekannte Pfarrer von Hartberg in der Steiermark, Josef Reisenhofer, am 11. Juli im Fernsehen eine Live-Sonntagsmesse vom Freizeitsee in Greinbach. Dabei legte er die Liturgie allerdings allzu frei aus, setzte sich etwa in ein Schlauchboot. Das stieß einigen sauer auf - TV-Verbot!