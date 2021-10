Autoknacker nach 57 Coups festgenommen

Festnahme bereits im August

Der Beschuldigte habe keinen festen Wohnsitz in Österreich. Ein von ihm verwendetes Fahrzeug wurde bereits Ende August in Innsbruck festgestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er kurze Zeit später festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Damals gingen die Ermittler noch von neun Einbrüchen in geparkten Fahrzeugen in Tirol aus.