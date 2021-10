FIFA will Schritte für strittige WM-Pläne fixieren

Arsène Wenger, FIFA-Chef für globale Fußball-Entwicklung, warb am Dienstag noch einmal für die von ihm vorgeschlagenen Reformen. „Das aktuelle Format funktioniert nicht mehr und ist veraltet“, sagte der Franzose. „Eine WM oder ein Kontinentalturnier alle zwei Jahre könnten am Ende jeder Saison organisiert werden, ohne weitere Spiele hinzuzufügen.“ Die Anzahl der Fenster für Länderspiele soll dafür insgesamt verringert werden. Am Dienstag und Donnerstag gibt es in dieser Woche Debatten mit den Nationaltrainern der Männer-Nationalmannschaften. Auch die Weltmeisterschaft der Frauen soll nach Plänen der FIFA zukünftig alle zwei Jahre ausgetragen werden.