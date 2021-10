Penninger: „Wir waren 200 Tage gut gebucht“

Die DTC soll den Breitensport zurückholen in den Motorsport. Das ist für den Salzburgring nahezu prädestiniert, weil wir uns in Zukunft verstärkt mit Breiten- und Nachwuchssport beschäftigen. Wenn man bedenkt, dass man in der Formel 3 als Fahrer mit einem Jahresbudget von einer Million rechnen muss, in der Formel 4 mit 500.000 aufwärts, sind solche Einstiegsserien super. Die DTC ist ab 16 Jahren, soll maximal 75.000 € pro Jahr kosten. Der Salzburgring war immer Geburtshelfer, das passt zu uns als Rennstrecke.