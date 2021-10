Polizei beendet Fan-Krawalle mit Pistolenschüssen

In einer Erklärung der Polizei heißt es, es habe „Aggressionen zwischen verschiedenen Personen gegeben, die an der Sportveranstaltung teilgenommen haben, einschließlich Anhängern der beiden Mannschaften, die in das Feld eingedrungen sind. Die Beamten griffen sofort ein, um die laufende Aggression zu beenden. Drei Polizisten gaben Warnschüsse ab, indem sie mit ihren Waffen in die Luft schossen, welche nicht zu Verletzungen oder Schäden geführt haben.“