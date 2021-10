Speed-Cooking und „Mystery“ Warenkorb

Bei den „XibergSkills“ stellten sich am vergangenen Freitag zahlreiche Kochlehrlinge der Konkurrenz und traten gegeneinander an. Zu gewinnen gabs nicht nur einen ersten Platz, sondern auch die Teilnahme an dem bundesweiten Wettbewerb „AustrianSkills Tourismus“. Bester Ländle-Kochlehrling ist Elias Keckeis.