Ganoven „klonten“ Stimme von Bankdirektor per KI

Geld auf Konten in der ganzen Welt transferiert

Die Behörden gehen davon aus, dass an dem Betrug bis zu 17 verschiedene Personen beteiligt waren und dass das gestohlene Geld auf eine Reihe von Bankkonten in der ganzen Welt transferiert wurde. Zwei dieser Konten befanden sich dem Bericht nach bei der Centennial Bank in den USA, auf die rund 400.000 Dollar eingezahlt wurden, weshalb sich die Vereinigten Arabischen Emirate nun an die US-Justiz wandten und um Hilfe bei ihren Ermittlungen baten.