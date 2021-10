Favoritensterben: Auch Angelique Kerber raus!

Mitfavoritin Angelique Kerber ist beim Tennis-Masters in Indian Wells im Viertelfinale ausgeschieden. Die Deutsche war die am höchsten gesetzte verbliebene Spielerin im Turnier, sie unterlag aber am Donnerstag Paula Badosa aus Spanien mit 4:6, 5:7. Badosa, die bei den French Open im Viertelfinale stand, trifft nun auf die Tunesierin Ons Jabeur, die Anett Kontaveit aus Estland mit 7:5,6:3 bezwang.