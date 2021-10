ManCity-Stürmer Torres fällt mit Fußverletzung aus

Torres gehört unter Trainer Luis Enrique zum Stammpersonal. In der vergangenen Woche beim 2:1-Halbfinal-Sieg gegen Italien hatte er beide Tore erzielt. Er stand auch bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich im Finale am Sonntag in der Anfangsformation der Spanier. In der 84. Minute war er allerdings ausgewechselt worden.