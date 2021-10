Watford-Coach Ranieri auch mit fast 70 „noch jung“

Neun Tage vor seinem 70. Geburtstag hat Watfords Neo-Coach Claudio Ranieri versprochen, die Mission Klassenerhalt in der englischen Premier League mit viel Elan anzugehen. „Ich gebe niemals auf, ich habe einen starken Charakter. Ich bin noch immer jung und will weitermachen“, sagte der Italiener am Mittwoch. Mit Leicester war Ranieri 2016 sensationell Meister geworden, nun soll er beim Klub von ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann für einen Aufwärtstrend sorgen.