Nach Frauen-Sager: RTL-Experte erntet Shitstorm

Gegenüber der „Bild“ erklärt Freund seinen Sager: „Ich habe in meiner Karriere schon so viele schwere Verletzungen gehabt. Und meine Frau war oft im Stadion. Sie konnte da nicht mehr hingucken. Als ich jetzt die Verletzung gesehen habe, habe ich nur an sie und meine Familie gedacht.“ Nachsatz: „Nichts anderes hatte ich im Sinn.“