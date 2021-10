Simon Kjaer: Anführer, der kein Held sein will

Kjaer spielte nicht nur dabei, sondern auch in der bisher so erfolgreichen WM-Qualifikation eine entscheidende Rolle. Vor dem Duell mit Österreich am Dienstag (20.45 Uhr/live im krone.at-Ticker) in Kopenhagen hat er in zwei Länderspielen in Serie getroffen. Am Samstag gegen die Republik Moldau (4:0) donnerte er einen Elfmeter via Unterkante der Latte ins Netz.