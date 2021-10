Endlich singt die Amsel wieder

Heute ist das Bischofshofener Amselsingen Bühne für volksmusikalische Präsentationen aus dem gesamten Alpenraum. Darbietungen aus Oberbayern, Südtirol und Salzburg waren am vergangenen Samstag vertreten und spannten zum Jubiläum einen musikalischen wie geschichtlichen Bogen durch die vergangenen sechs Dekaden der Veranstaltung. Preisverdächtig waren am 60. Jubiläumsabend alle Teilnehmer. Da waren sich die Zuschauer in der restlos ausverkauften Hermann Wielander Halle einig.