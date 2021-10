Hamilton: „Bereit, meine Karriere zu riskieren“

Lewis Hamilton will für sein sozialpolitisches Engagement auch nicht vor möglichen persönlichen Konsequenzen zurückschrecken. „Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich bereit bin, meine Karriere zu riskieren, wenn es hilft. Beispielsweise, um ein Leben zu retten. Oder die Gedanken der Mächtigen anzuregen, um einen Wandel einzuleiten, der den Menschen hilft, denen die Mächtigen eigentlich dienen sollten“, sagte der siebenfache Formel-1-Champion.