Diözese sucht neuen Errichter für Domgarage

Die Pläne für die Domgarage lagen bereits am Tisch. 240 Stellplätze auf zwei Etagen galten darin als fix, eine dritte Ebene hing vom Interesse der Innenstadtkaufleute an langfristig vermieteten Dauerparkplätzen ab. Die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten gewesen, als sich Christoph Dirtl, der bereits zwei Parkhäuser in St. Pölten betreibt, dann doch zurückgezogen hat. Er hätte als Errichter das Projekt mitfinanziert. Wie seitens der Diözese bestätigt wird, haben der aktuelle Bauboom und die damit verbundenen massiven Preissteigerungen zum Ausstieg geführt.