Vernichtendes Urteil über Fußachs Pinky und Brain

Keine Einsicht

Erzürnt ob des fehlenden Erinnerungsvermögens und den offenbar falschen Darstellungen war auch Parteikollege Patrick Wiedl, der Blum und seinen langjährigen Finanzleiter mit den Comic-Figuren Pinky und Brain verglich. „Wer jahrelang ein Geschäft bestiehlt und hintergeht und dann damit argumentiert, dass der Geschäftsführer besser aufpassen sollte, der betreibt Täter-Opfer-Umkehr“, wetterte er. Wüsste ein Bürgermeister nicht, was er darf und was nicht, sei er für das Amt schlicht und einfach ungeeignet. Ebenso in der Verantwortung sah er neben Bürgermeister und Finanzleiter auch die Hausbank der Gemeinde.