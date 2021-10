Google Maps verrät die umweltfreundlichste Route

Google will seinen Nutzern mehr Informationen für umweltfreundlichere Entscheidungen liefern. So werden in der Flugsuchmaschine des Konzerns Schätzungen zum CO2-Ausstoß bei einzelnen Reisen hinzugefügt, wie der Internet-Konzern mitteilte. Bei der Suche nach Hotels wird man Infos zu deren Nachhaltigkeits-Maßnahmen sehen können.