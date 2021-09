Google kauft Bürogebäude für 2,1 Milliarden Dollar

Trotz des Trends zum Arbeiten von Zuhause steckt Google mehr als zwei Milliarden Dollar in den Kauf eines Bürogebäudes in New York. Es soll das Herzstück von einem Gebäudekomplex des Internetkonzerns im Südwesten Manhattans werden, schrieb Finanzchefin Ruth Porat in einem Blogeintrag von Dienstag.