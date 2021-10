Fest für Lesefans: Jetzt wirbelt’s im Blätterwald

Und am 28. Oktober folgt Saša Stanišic mit Einblicken in sein Leben und Schaffen deutscher Gegenwartsliteratur.Auf eine Reise ins Land der Fabelwesen begeben sich am 11. Oktober alle Fünf- bis Achtjährigen und treffen dabei auf Einhorn, Drache und Tatzelwurm – ein Leseabenteuer zum Mitmachen. Hubert Wachter bittet am 12. Oktober Herbert Lackner zum Gespräch.