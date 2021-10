Draußen! Naomi Osaka nicht mehr in den WTA-Top-10

Bei den Männern ist Dominic Thiem weiterhin Achter, ihm fielen aber 500 Zähler aus der Wertung. San-Diego-Sieger Casper Ruud ist noch Zehnter, er schob sich aber bis auf 150 Punkte an Roger Federer heran. Dennis Novak verbesserte sich nach seinem verlorenen Challenger-Finale in Orleans um elf Positionen an die 110. Stelle.