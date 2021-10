Moderne Kunst im Goldenen Engl in Hall in Tirol

Im Frühjahr 2022 wird die Klocker Stiftung in den Räumlichkeiten der ehemaligen Galerie Goldener Engl in Hall in Tirol das „Dr. Wolfgang Klocker Museum – Museum für zeitgenössische Kunst“ eröffnen. Bis zur Eröffnung stehen noch einige bauliche Adaptionen an, mit denen im September begonnen wurde. Hall als Standort des zukünftigen Museums hat für die Familie Klocker eine ganz besondere Bedeutung, ist es doch die Geburtsstadt von Wolfgang Klocker, dem Sohn von Hans und Emmy Klocker, der 1974 bei einem tragischen Flugzeugabsturz tödlich verunglückte.